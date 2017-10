Tizenhat évesen a felnőttek között lődözi a gólokat

A magyar élvonalban régóta szajkózza mindenki, milyen fontos az utánpótlás és a fiatal játékosok nevelése. Ehhez képest kevés húsz év alatti játékos kap lehetőséget az NB I-ben. Más a helyzet azonban a Szombathelyi Haladásnál, ahol évek óta egyre több játékos jut szóhoz. Még közülük is kitűnik azonban Kiss Tamás. Az Illés Akadémia növendéke két szempontból is történelmi debütáló az élvonalban:

egyrészt az első olyan labdarúgó volt, aki 2000 után született, másrészt pedig az élvonal történetének legfiatalabb bemutatkozójaként állt be a Videoton ellen 2016. december 11-én 16 évesen és 16 naposan.

Akkor még Mészöly Géza irányította a vasiakat, de a csapat élére augusztus 30-án kinevezett Pacsi Bálint is jól ismerte, mivel korábban az Illés Akadémia szakmai igazgatójaként dolgozott. Sőt éppen Pacsi ajánlotta Mészölynek a fiatal támadót. Az új vezetőedzőnél egyre több játéklehetőséget kap Kiss, aki az idei bajnokságban nemcsak az első gólját lőtte meg, hanem rögtön a következő találkozón újra betalált. A kezdeti sikerektől azonban nem szállt el.

Kiss Tamás Született: 2000. november 24.

Poszt: támadó középpályás

NB I-es mérkőzések: 10

NB I-es gólok: 2 Pályafutása: 2005: Téti Sokoró FC

2010: Gyirmót FC

2012: Szombathelyi Haladás

Mikor kezdtél focizni?

Három éves koromban gyakorlatilag elkezdtem a pályafutásomat. Téten lakunk, ott játszottam először, aztán elkerültem Gyirmótra pár évre, utána az Illés Akadémiára. Még nem voltam 16, amikor már felhívtak edzeni a nagyok közé, aztán egyre sűrűbben kerültem nemcsak edzésekre, hanem bajnokikon, vagy a kupában a kispadra.

Hogyan néz ki egy napod az Akadémián?

Kollégiumban lakom, ahol reggel fél hétkor kelek és 7:45-től kezdődik az első órám. Ha nincs edzés délelőtt, akkor végig suliban vagyok. Délután fél négykor kezdődik az edzés. Aztán ugyanaz jön, mint bárki másnak: zuhanyzás, vacsora, pihenés. Fél tízkor van takarodó, vagyis onnantól csak a szobámban lehetek, de rajtam múlik, mikor fekszem le aludni. Muszáj pihenni persze, mert minden nap teljesíteni kell.

Hogy bírod, nem fárasztó?

Dehogynem, de én választottam magamnak ezt a sportot és megküzdők érte. Egyelőre jól bírom.

Tizenhat évesen bemutatkozhattál az NB I-ben, sokan csak álmodoznak ilyesmiről. Mesélj, hogy történt?

A mérkőzést megelőző pénteken szóltak, hogy újra a felnőttekkel fogok edzeni és valószínűleg a hétvégi keretbe is bekerülök. Elutaztam a csapattal Sopronba, ahol az előző szezonban a hazai meccseinket játszottuk. Elküldtek minket melegíteni és hallottam, hogy arról beszélgetnek az edzők, hogy valaki be fog állni. Bevallom picit hallgatóztam is, de nem értettem ki áll be. A félidőben aztán bementek a csapatok az öltözőbe, mi a cserékkel kint maradtunk passzolgatni és akkor jött oda hozzám a másodedző és szólt, hogy én állok be.

Számítottál rá?

Nem hittem a fülemnek! Gyorsan elkezdtem bemelegíteni rendesen és szerencsére jól sikerült a bemutatkozás.

Tudod, hogy te vagy az első élvonalbeli labdarúgó, aki az új évezredben született? Sőt a legfiatalabb debütáló is!

Igen tudom, de persze ezt csak később mondták nekem, a mérkőzésen fogalmam sem volt róla.

Gyakran felemlegetik?

Egyre kevésbé, inkább akkoriban mondogatták, amikor debütáltam. Most már inkább az első gólom a téma.

Mit szóltak az ifis csapattársak a sikereidhez?

Én úgy láttam mindenki örült neki, sok gratulációt kaptam.

Mindkét csapathoz jársz edzeni, vagy csak a felnőttekkel tréningezel már?

Eleinte mindkét csapatnál edzettem, mostanra viszont csak a felnőtt csapattal vagyok már.

Milyen volt először belépni az öltözőbe a nagyok közé? Elvégre ott van az Európa-bajnokságot megjárt Király Gábor, vagy a Premier League-ben megforduló Halmosi Péter.

Először meg voltam szeppenve, mégiscsak akkora korkülönbségről beszélünk, hogy apukám lehetne a Gabi! Ehhez is hozzá kellett szoknom persze, de mivel mindig tisztelettudó voltam és nem nagyképűsködve érkeztem, így ők is rendesek velem.

Hamar befogadtak?

Az NB I történetének legfiatalbb góllövői 1. Orth György (MTK) – 16 évesen és 5 hónaposan (1917)

2. Braun József (MTK) – 16 évesen és 7 hónaposan (1917)

3. Puskás Ferenc (Kispest) – 16 évesen 8 hónaposan (1943)

3. Bene Ferenc (Újpest) – 16 évesen 8 hónaposan (1961)

4. Kiss Tamás (Haladás) – 16 évesen 10 hónaposan (2017)

Igen, a kezdetektől támogattak és próbáltak segíteni. Ha valamit elrontok, akkor nem lecsesznek, hanem mondják, hogy min változtassak és biztatnak.

Rájuk nézel fel leginkább?

Persze, több játékos is van a csapatban, aki komoly dolgokat ért el. Király Gábor 41 évesen is profi, ami fantasztikus, Halmosinak is komoly pályafutása volt. Van kire felnézni.

Egy-egy jól sikerült félév után sokszor piedesztálra emelik a fiatal játékosokat. Van valamilyen módszered arra, hogy ne szállhasson ez a fejedbe? Egyáltalán foglalkozol ilyesmivel, vagy kizárod és csak a játékra koncentrálsz?

Nagyon sokat beszélgetünk a szüleimmel, többek között erről is. Ők is és az edzőim is sokat segítenek, hogy két lábbal a földön maradjak. Az a dolgom, hogy továbbra is keményen dolgozzak. Próbálok én is csak arra koncentrálni, ami fontos.

Ennek az alázatnak köszönhető, hogy most jól megy a játék?

Azt hiszem igen, de ehhez párosult jó nagy adag szerencse is, amire szükség van ahhoz, hogy a fociban sikeres lehessen az ember. Emellett pedig fontos, hogy folyamatosan fejlesztenem kell a gyengeségeimet.

Mire gondolsz?

Fizikálisan nagy a lemaradásom az NB I mezőnyéhez képest, a törzsizmomat és a felső testemet nagyon sokat kell még erősítenem. A gyengébbik lábamat is többet kell használnom, meg még azért fel kell vennem a felnőttek tempóját.

A fiatal játékosok mindig azt mondják, sokkal gyorsabb a játék a felnőttek között.

Igen, elég nagy a különbség. Időre van szükség, hogy az ember hozzászokjon. Én fokozatosan kaptam ízelítőt, így belerázódtam. Először csak néhány edzésen vettem részt az NB I-es csapatnál, aztán egyre többször. Mérkőzéseknél ugyanígy volt, először tíz perceket kaptam, aztán egy félidőt, fokozatosan adagolva a terhelést. Mostanra több kilencven perces meccsem volt, kezdem felvenni a ritmust, úgy érzem egyre jobban megy.

Mészöly Géza irányítása alatt debütáltál, de Pacsi Bálintnál lettél a kezdőcsapat tagja. Melyikükkel jobb együtt dolgozni?

Erre nem tudok válaszolni, szerintem mindketten nagyon jó edzők. Szerencsére Mészöly Géza mellett dolgozott Pacsi Bálint, így jól megismertem őket. Sokat segítettek nekem, nem tudok választani közöttük.

Ha Mészöly Géza maradt volna a vezetőedző, akkor is bekerülsz a kezdőbe?

Ezt már nem tudjuk meg soha. Én ugyanolyan keményen dolgoztam volna és a stáb a teljesítményem alapján eldöntötte volna, hogy játszom-e. Ez rajtam múlik, ha jól játszom, akkor betesznek a csapatba.

A pálya közepén és szélén is jó teljesítményt tudsz nyújtani, hol érzed magad jobban?

Szélső támadóként jobban szeretek játszani, mert ott ki tudom használni a gyorsaságomat. Középen is szeretek focizni, mert akkor többször érek labdába és több lehetőségem van kulcspasszokat adni. Szóval mindegyiket szeretem, de inkább a szélső támadó szerepköre az, ami hozzám illik. De mindkét szerepkört szeretném jól megtanulni, hiszen ki tudja, mikor mire lesz szükség? Jöhet egy edzőváltás, vagy ha külföldre igazolok, akkor is helyt kell állni. Ha több poszton is bevethető vagyok, az csak előny.

Ez a cél, a külföldi szerződés?

A rövid távú cél, hogy a Haladás NB I-es csapatának meghatározó játékosa legyek. Szeretnék minél többet játszani. Aztán ha úgy adódik másfél, két év után szeretnék légiósnak állni és minél magasabb szinten futballozni.

Melyik az álombajnokság?

Több is van, Spanyolország, Anglia és Olaszország. Bármelyikben szívesen játszanék.

Az U17-es válogatottal már belekóstoltál a nemzetközi futballba valamennyire.

Igen az Európa-bajnokságon hatodikok lettünk. Fantasztikus volt, remek stadionokban és körülmények között játszottunk jó csapatok ellen – egy iszonyú erős francia válogatottat is le tudtunk győzni és bár azon a meccsen keveset játszottam, óriási élménnyel gazdagodtam.

Rajtad kívül Bolla Gergő is a magyar csapat tagja volt az Illés Akadémiáról, de az elmúlt években egyre több játékost ad Szombathely az NB I-nek: Kiss Bence 18 évesen játszik a Haladásban, Hegedűs János 20 évesen kezdő a Puskás Akadémiában, korábban Kovács István és Radó András is az ország legnagyobb tehetségei között volt számontartva. Mit gondolsz, miért éppen tőletek kerülnek ki ilyen sokan?

Szerintem a szakmai képzés nagyon jó, ahogyan az utánpótlás bázis is, így jó az alapanyag is, vagyis sok ügyes játékosunk van. Úgy érzem nagyon családias a légkör és ez is sokat segít. A többi akadémiánál nem jártam, így nem tudom, hogy ott mi van, de nálunk ez a mindenki egyért és egy mindenkiért mentalitás nagyon jó.