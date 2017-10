A Barcelona öt játékost dobna ki egyért cserébe

Spanyol lapértesülések szerint a Barcelona 2018-ban új csapatot építene, ami egyfelől a keret létszámának csökkentésével járna, másfelől a felszabaduló bérkeretből sztárt szerződtetnének.

A török Arda Turanra, a belga Thomas Vermaelenre és a spanyol Paco Alcácerre lába már félig kint van Barcelonából, egyik sem játszik Ernesto Valverdénél, de André Gomes és Aleix Vidal is távozhat télen, vagy legkésőbb nyáron.

Mindeközben a Mundo Deportivo szerint a Barcelona komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a katalán fővárosba csábítsa Madridból Antoine Griezmannt.

Az Atletico gólfelelősének 100 millió eurós kivásárlási ára van, és a lap úgy tudja, a Barcelonát ez az összeg nem ijeszti el attól, hogy a szezon végén elindítsa a rohamot a játékosért.

Állítólag a Barcelona képviselői már felvették a kapcsolatot Griezmann menedzserével, a játékos is tud az erős érdeklődésről, aki hízelgőnek nevezte mindezt.

Griezmannért nem csak a katalánok futnak versenyt, hanem szinte valamennyi nagy csapat. A francia üldözi a Real Madrid és a Manchester United is, utóbbi ráadásul közel is került a leigazolásához nyáron, de végül mégsem költözött az Old Traffordra a 26 éves csatár.

(Nyitóképen az FC Barcelona augusztusban, Madridban, a Spanyol Szuperkupa mérkőzés előtt fotó: Getty Images)