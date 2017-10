Csodacsere mentette meg az Arsenalt a kupaégéstől, megizzadt a ManCity

Bár a Manchester United és a Chelsea menedzsere, José Mourinho és Antonio Conte is arról beszéltek, hogy nem sok értelmét látják a labdarúgó Ligakupában (ami ebben a szezonban Carabao Cup néven fut), ettől függetlenül a sorozatot ebben az idényben is megrendezik. A héten már a nyolcaddöntőket vívják a csapatok, kedden pedig hat találkozó is volt.

Ha már Mourinhót említettük, bizony, az ő csapata is játszott, méghozzá felforgatott összeállításban a szintén élvonalbeli Swansea otthonában. A United így is sikerrel vette az akadályt, Lingard duplájával jutottak tovább a nyolc közé.

Az Arsenal otthon játszott a másodosztályú Norwich ellen és ugyan Arséne Wenger többeknek is pihenőt adott, arra talán ő sem számított, hogy a szünetben hátrányban lesz a csapata. Pedig így volt, a hősiesen küzdő Norwich Murphy találatával került előnybe. A második félidőben voltak helyzetei az Arsenalnak, azonban a Norwich is lezárhatta volna a meccset két alkalommal is. Úgy tűnt, hogy egyetlen gól is elég lesz a vendégeknek a továbbjutáshoz, de a hajrában csereként beküldött 18 éves Nketiah másodpercekkel a beállása után, első labdaérintéséből kiegyenlített.

Sőt, Nketiah a hosszabbításban a meccset is megnyerte az Arsenalnak, ismét egy szöglet után. Óriási húzás volt a beállítása.

Nketiah első gólja:

És a meccsgyőztes találat:

Folytatódott a Crystal Palace vesszőfutása, a bajnokságban is csak botladozó londoni együttes a másodosztályú Bristol City vendégeként kapott ki és búcsúzott a sorozattól.

A Leicester City viszont legyűrte másodosztályú riválisát, a Leedset, úgyhogy megint bejött az edzőváltás, Craig Shakespeare menesztése óta kettőből két győzelemnél járnak.

A másik manchesteri csapat, a City menedzsere, Pep Guardiola nem fogta vissza magát, amikor ki kellett jelölni a kezdőt, a támadósorban például ott volt Gabriel Jesus és a sérüléséből visszatérő Sergio Agüero is. Ehhez képest a másodosztályú Wolverhampton ellen 0-0 volt a rendes játékidő és a hosszabbításban sem volt gól, végül tizenegyesek döntöttek, amiben 4-1-re nyert a Manchester City.

Eredmények – Ligakupa, nyolcaddöntő Arsenal – Norwich (II) 2-1 (0-1) – hosszabbítás után Bristol Cty (II) – Crystal Palace 4-1 (2-1) Leicester City – Leeds United (II) 3-1 (1-1) Swansea – Manchester United 0-2 (0-1) Bournemouth – Middlesbrough (II) 3-1 (0-0) Manchester City – Wolverhampton (II) 0-0 – 11-esekkel: 4-1

Fotó: Europress/AFP/Ben Stansall