Kapásból lőtt szép gólt a 16 éves magyar csatár

A hétvége legszebb gólját egyértelműen a honvédos Holender Filip szerezte a DVTK ellen, ugyanakkor volt még egy szépségdíjas találat azon a napon, ráadásul ugyanabban a stadionban, csak egy másik mérkőzésen. A Debrecen-Haladás meccs (1-1) 3. percében szereztek vezetést a szombathelyiek, a 16 éves Kiss Tamás lőtt kapásból, nagy erővel a hazai kapuba.

Fiatal kora ellenére Kiss már az előző idényben is szóhoz jutott négy bajnokin az NB I-ben, ebben az idényben pedig hatszor lépett pályára, ötször kezdőként. Van már két gólja is, ezelőtt a Budapest Honvédnak is betalált.