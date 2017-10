Továbbra sem megy a Herthának

Dárdaiék is csatlakoztak, elsőként térdeltek le a meccs előtt Európában

Dárdai Pál együttese, a Hertha BSC 1-1-es döntetlent játszott a nem túl erős Freiburg otthonában a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi mérkőzésén.

A hazaiak Janik Haberer büntetőjével szereztek vezetést a szünet után, majd a berliniek is tizenegyeshez jutottak, de Salomon Kalou az űrbe lőtte a büntetőt. Három perccel később a játékvezető újabb esélyt adott az elefántcsontpartinak, ismét büntetőt ítélt a Hertha javára. Másodjára is Kalou állt a labda mögé, ám ezúttal nem hibázott. Az utolsó percekben a Freiburg két nagy helyzetet is kihagyott, végül 1-1-s pontosztozkodás lett a vége.

Döntetlenjével mindössze három pontra van a fővárosi csapat a kieső zónától.