Giroud álomgóljával nyert az Arsenal, a Hertha a kiesés szélén az EL-ben

Jó néhány magyar Arsenal-drukker vette az irányt csütörtökön Belgrád felé, hiszen Walcott és társai a Crvena zvezda otthonában léptek fel. A korábbi BEK-győztes nagyon megdolgozta az angolokat, Boakye révén kapufát is elért az első félidőben, és a másodikban is csak a végén adta meg magát, amikor Rodic megkapta a második sárgát, és ezzel a szerbek tíz emberre fogyatkoztak. Az Arsenal gólját viszont látni kell, egészen pazar adogatás után született egy Giroud-ollózásból, igaz, az is szót érdemel, hogy a hazai védő inkább lesre apellálva a kezét emelgette, ahelyett, hogy a francia támadót őrizte volna.

Bajba került a Hertha, amely 2-1-re kikapott a Zorja Luhanszk otthonában, pedig az ukrán csapat öt meccse nyeretlen volt a nemzetközi porondon saját pályáján. A Herthának így a csoportkör felénél 1 pontja van, ebből nehezen lesz továbbjutás. Korhut Mihály csapata, az izraeli Hapoel Beer-Seva otthon zakózott a csoportot vezető román FCSB ellen, a válogatott balhátvéd végigjátszotta a meccset. Vécsei Bálint viszont nem volt kerettag a Luganóban, amely nélküle győzött 3-2-re a Viktoria Plzen ellen. Három kör után a Beer-Seva és a Lugano is 3-3 ponttal állt.

A nap egyik nagy rangadóját a Lazio nyerte, amely korán hátrányba került Nizzában, miután Sneijder beadását Balotelli befejelte a negyedik percben. Egy percig örülhettek a franciák, mert Caicedo egyenlített, aztán a szerb foci egyik nagy kincse, Milinkovic-Savic duplájával elintézte, hogy a Lazio hibátlan maradjon. A nap mészárlását a Real Sociedad mutatta be, amely 6-0-ra tömte ki a Vardart – ráadásul tette mindezt Szkopjéban. A hatból négy gólt a brazil Willian José vállalt, aki 25 perc alatt hozta össze a mesternégyest.