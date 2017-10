Cristiano Ronaldo még a BL-himnuszt is énekli

A labdarúgó Bajnokok Ligája H csoportjának rangadójából jó kis összecsapás kerekedett, végül a Tottenham Hotspur lehet boldogabb, miután 1-1-es döntetlent ért el a Santiago Bernabéu Stadionban. A hazaiak gólját Cristiano Ronaldo szerezte tizenegyesből, de nem csak ezzel hívta fel magára a figyelmet.

Hanem azzal is, hogy a kezdés előtt énekelte a Bajnokok Ligája himnuszát.

Ronaldo singing the Champions League song as if it were his own personal national anthem… 😂 pic.twitter.com/Ghy52RZfyX

Bár inkább a dallam ismerős mindenkinek, bizony a BL-himnusznak is van szövege, az UEFA három hivatalos nyelve, az angol, a francia és a német is feltűnik benne. A videón egyébként az látszik, hogy Ronaldo az utolsó sorokat biztosan énekelte.

A BL-himnusz szövege

Ceux sont les meilleurs équipes,

Es sind die aller besten Mannschaften, the main event.

Die Meister, die Besten,

les meilleurs equipes, the champions.

Les grandes et les meilleurs!

Eine grosse stattliche Veranstaltung, the main event:

These are the men, Sie sind die Besten,

These are the champions!

Die Meister, die Besten,

les meilleurs equipes, the champions.

Die Meister, die Besten,

les meilleurs equipes, the champions.

Magyarul:

Ezek a legjobb csapatok,

Itt az összes legjobb csapat, a nagy meccsen

A bajnokok, a legjobbak, a legjobb csapatok, a bajnokok.

A legnagyobbak és a legjobbak

Egy előkelő nagy eseményen, a nagy meccsen

Ezek a férfiak Ők a legjobbak

Ők a bajnokok

A bajnokok, a legjobbak, a legjobb csapatok, a bajnokok.