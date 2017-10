Az angol szurkoló bement a pályára lehordani a csapatát – videó

Angliában mindenki imádja a focit, a szurkolók szinte hitvallásuknak tekintik, hogy a hétvégi mérkőzésen csapatuk mellett lehessenek. A negyedosztályú Coventry City azonban úgy felbőszítette egyik “hívét”, hogy az a Forest Green Rovers elleni bajnoki kellős közepén besétált a pályára, majd leteremtette övéit. A felbosszantott szurkoló pályára lépését követően Marc McNultyt kérte számon a rossz teljesítményt.

Don’t think this Coventry fan was happy with the performance tonight… pic.twitter.com/ibcOplcusM

— Away Days Videos (@AwayDaysVideos) 2017. október 17.