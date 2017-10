Legyőzte a Vasas a Haladást a pótolt meccsen

Fradi: A Vidi botlott, úgy néz ki, nekünk is botlani kellett

Még szeptemberben, a labdarúgó NB I tizedik fordulójában rendezték volna a Vasas – Haladás mérkőzést, és bár 22 percet le is játszottak, sötétségbe borult a Szusza Ferenc stadion (az angyalföldiek ideiglenes otthona), emiatt pedig nem tudták befejezni a találkozót.

Most, kedden pótolták be, és mindössze egy gól esett: a 28. percben a korábbi szombathelyi játékos, Gaál Bálint értékesített egy ziccert. Volt egy nagy egyenlítési lehetősége a meccs hajrájában a Halinak, de Medgyes próbálkozását védte a jó ütemben kimozduló Kamenár. Királynak is belefért még egy bravúr, Gaált fosztotta meg a második góltól. 1-0 lett a végeredmény.

A Vasas győzelmével két helyet előreugrott a tabellán és már a negyedik, míg a Haladás maradt a tizedik.