Bernd Storck búcsúszavai: Köszönöm a bizalmat

Bő két év után távozik a magyar labdarúgásból Bernd Storck. Közös megegyezéssel bontott szerződést vele az MLSZ, sem szövetségi kapitányként, sem sportigazgatóként nem folytathatja. Bár az Európa-bajnokságra – Dárdai Pál munkájának is köszönhetően – kivezette a magyar válogatottat és ott a csoportot megnyerve nyolcaddöntőig jutott, a vb-selejtezőben jóval elmaradt a várakozástól a harmadik helyet így is megszerző együttes. A mélypont az andorrai vereség volt.

Szépen indult, mégsem lett a nép kapitánya Bernd Storck Bernd Storcktól azt várták, reformálja meg a magyar focit. Mégsem jutottunk egyről a kettőre. Vége a Storck-érának.

A távozó Storck búcsúnyilatkozatában azt mondta az mlsz.hu-nak, hogy hálás, amiért egy ilyen hagyományokkal rendelkező ország labdarúgásáért dolgozhatott és büszke arra, amit az Eb-n elért a csapat.

„A vb-selejtezők során sikerült igaz elérnünk a minimális célkitűzésünket, hiszen megszereztük a csoport harmadik helyét, ugyanakkor a 10 mérkőzés során kevesebb pontot szereztünk annál, mint ami elvárható lett volna. Ezt a sorozatot is fel tudtuk használni ugyanakkor arra, hogy nagy számban adjunk lehetőséget fiatal játékosainknak. Nekik meg kell adni a bizalmat, hiszen kulcsszerepük lehet abban, hogy a magyar labdarúgás a jövőben újabb sikereket érjen el. A magyar labdarúgás sok tehetséggel rendelkezik, látható ez a korosztályos csapatokon is. Továbbra is úgy vélem, hogy szoros együttműködéssel, alázatos munkával sikerek érhetőek el. Nagyon köszönöm az MLSZ vezetőinek, különösen Csányi Sándor elnöknek az elmúlt bő két esztendőben nyújtott támogatást és bizalmat. Jelen helyzetben a szövetség és én is azt láttuk a magyar labdarúgás szempontjából legjobb döntésnek, ha külön utakon folytatjuk. A további munkához őszintén kívánok nagyon sok sikert a magyar labdarúgás minden szereplőjének és szurkolójának egyaránt” – mondta Bernd Storck, aki szerint Magyarországon a feltételek adottak a kitűzött célok eléréséhez, de ehhez komoly és professzionális munka kell a jövőben.

Csányi Sándor is értékelte a kialakult helyzetet, ő azt mondta: nem volt értelme a folytatásnak. Azt is mondta, hogy nem jár plusz költséggel Storck távozása.