Kis magyar futballsiker: hibátlanul az Eb elitkörében az U17-es csapat

A magyar U17-es válogatott legyőzte a koszovói csapatot 3-1-re, ezzel pedig százszázalékos teljesítménnyel jutott be a korosztályos Európa-bajnokság elitkörébe. Az összecsapás előtt a lényeg számunkra már eldőlt:

Wales és Hollandia legyőzésével már biztosan ott volt a magyar csapat az Eb elitkörében.

Talán éppen emiatt, a szövetség összefoglalója szerint álmosan kezdett magyar csapat, olyannyira, hogy a 15. percben hátrányba is kerültek a mieink, sőt a koszovóiaknak több helyzete is volt, amiből könnyen gólt szerezhettek volna. A második félidőre összeszedték magukat a magyarok és három perc alatt egyenlített Tóth-Gábor Kristóf. Tóth-Gábor a 71. percben aztán duplázott, amikor az egyik koszovói védő ügyetlenkedése után hét méterről a jobb alsóba gurított. A kegyelemdöfést Csala Tibor vitte be a 82. percben, amivel Szélesi Zoltán együttese végül 3–1-re legyőzte Koszovót, s hibátlanul, kilenc ponttal jutott be az elitkörbe.

Az elitkörben nyolc négycsapatos csoportban zajlanak majd a küzdelmek, a nyolc csoportelső mellett a hét legjobb csoportmásodik jutott ki a jövő májusi angliai Európa-bajnokságra. Az angolok házigazdaként automatikusan résztvevők.