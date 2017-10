Madridban botlott először a Barcelona

A spanyol bajnoki szezon első toprangadóját rendezték szombaton, az Atlético Madrid focicsapata fogadta a listavezető, a fordulót megelőzően hibátlan Barcelonát a Wanda Metropolitano stadionban. A katalánok nagyon bekezdtek, de aztán az Atléticónak voltak helyzetei, Griezmannak volt két ígéretes próbálkozása, de Ter Stegen mindkétszer védeni tudott, bravúrral.

A 21. percben már a német kapus is tehetetlen volt, Carrasco és Saúl játszottak össze, a spanyol lőtte ki a hosszú alsó sarkot.

A Barcelona még próbálkozott a szünetig, de sikertelenül. A félidő hajrájában egyébként volt Messi-szóló, a sokadik belépő után pedig az argentin elesett. Elsőre tiszta szerelésnek tűnt, de visszajátszva, szuperlassítva már egyértelmű volt, hogy Gabi felrúgta a tizenhatoson belül.

A második játékrészt az Atlético kezdte aktívabban, de aztán a Barcelona percei következtek, előbb Suáreznek volt egy életerős, de középre tartó lövése, amit védett Oblak, majd Messi találta telibe a kapufát szabadrúgásból az 57. percben.

A meccs végéig is a Barca nyomott, az Atlético átengedte a terepet, kontrázni próbáltak a hazaiak. Jöttek sorra a vendéghelyzetek, Suárez első ziccerét a hajrában még védte bravúrral Oblak, de aztán az uruguayi a 81. percben üresen ugorhatott fel fejelni, nem is hibázott.

Ő az első, aki a bajnokságban vendég oldalról gólt szerzett a Wandában.

A végén elég nyitott lett a mérkőzés, az Atlético is próbálkozott bevinni a győztes találatot, viszont így kinyíltak hátul, egy kontra végén pedig Suárez előtt adódott nagy helyzet, de ziccerben nem tudott belepiszkálni Gomes passzába. Az utolsó utáni pillanatokban is volt még meccslabdája a Barcelonának, Griezmann szabálytalansága után centikkel a tizenhatos előteréből lőhetett szabadrúgást Messi, kaput is talált, de pont ott állt Oblak, még ki sem pattant róla a labda.

Maradt az 1-1-es végeredmény, mindkét csapat veretlen, a Barcelona pedig őrzi vezető helyét, mögötte ott van öt pontra a Real Madrid (amely a Getafét verte, Ronaldo meglőtte idénybeli első bajnoki gólját), az Atlético pedig jelenleg a harmadik. A Betisszel vasárnap játszó Valencia ugorhat fel a második helyre egy vasárnapi győzelem esetén.

Bár a Bajnokok Ligájában az utóbbi években kétszer is legyőzte otthon a Barcát az Atlético Madrid, a bajnokságban 2010 februárjában sikerült legutóbb. A várakozás pedig folytatódik.