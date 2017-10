Dárdaiék is csatlakoztak, elsőként térdeltek le a meccs előtt Európában

A Hertha Berlin játékosai és Dárdai Pál is letérdelt a Schalke elleni meccs előtt, hogy ezzel kifejezzék szimpátiájukat a kirekesztés és az erőszak ellen, a sokszínűség és a tolerancia mellett. Dárdaiék lettek így az első európai futballcsapat, amely csatlakozik az NFL-esek mozgalmához. Amerikában először a San Fransisco 49ers korábbi irányítója, Colin Kaepernick térdelt az amerikai himnusz alatt,

mivel súlyosan megszaporodtak a feketék elleni rendőri túlkapások.

Ma már ott tartunk, hogy az USA elnöke, Donald Trump is felszólalt az ügyben, aki elmondta, aki nem tiszteli a zászlót és a himnuszt, azt ki kellene vágni a ligából. Alelnöke, Mike Pence pedig egy előre megrendezett hisztit csapott le Indianapolisban, amikor október 8-án az Indianapolis Colts-San Francisco 49ers meccs előtt elhagyta a stadiont, mivel a játékosok nagy része letérdelt.

A Hertha Berlin bemondója Dárdaiék akciója közben azt mondta:

“Hertha BSC stands for diversity & against violence.”

