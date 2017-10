Luís Figo lett az UEFA tanácsadója

Hivatalosan bejelentette az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), hogy Luís Figo lesz a szervezet tanácsadója. Az UEFA szerdai közleménye szerint a 44 éves Figo a szervezet nagykövet-programjának lesz az egyik vezető tagja, valamint a labdarúgás technikai kérdéseit és szabályait megvitató különböző bizottságok munkáját segíti.

– mondta Aleksander Ceferin, a szervezet elnöke a portugálok korábbi klasszisáról. Hozzátette: Figót tiszteli a nemzetközi futballvilág minden szereplője, a korábbi középpályás óriási rutinja értékes hasznára válik az UEFA-nak.

Welcome @LuisFigo, and all the best in your new role as UEFA football advisor! 👏

For more 👉 https://t.co/C6SXGi13dN pic.twitter.com/qqXL8LN7na

— UEFA (@UEFA) 2017. október 11.