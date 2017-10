Botrányos bírói hiba révén jutott ki Panama a vébére

Az észak- és közép-amerikai selejtezősorozat utolsó fordulójában az az egyetlen forgatókönyv valósult meg, amellyel az Egyesült Államok lemaradt a vb-ről, erre pedig legutóbb 1986-ban volt példa.

Az amerikaiak már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, előbb Omar González szerencsétlen megmozdulása után hullott be a labda Tim Howard fölött, majd Alvin Jones rúgott borzasztóan nagy gólt vagy 35 méterről.

Ennek ellenére a vendégeknek nem volt sok okuk az aggodalomra, ugyanis a vb-résztvevő Mexikó Hondurasban, míg a szintén vb-induló és a magyarokkal novemberben barátságos mérkőzést játszó Costa Rica Panamában vezetett.

Csakhogy a második félidőben előbb Honduras fordított és ezzel pótselejtezős helyre taszította az amerikai együttest, amely végül arról is lecsúszott, mivel a 88. percben Panama is maga javára fordította a mérkőzést.

A panamai meccsről még sokáig fognak beszélni, mert az egyenlítés egy olyan góllal jött össze, ami nem is volt az: egy szöglet utáni kavarodás végén Blas Pérez kézzel tolta a gólvonal felé a labdát, szóval már itt le lehetett volna fújni az akciót, amely végül azzal zárult, hogy a Costa Rica-i Ronald Matarrita a gólvonalon lévő labdát kivágta.

Here's the goal that Panama 'scored' to make it 1-1 against Costa Rica. Did it cross the line? 👀 pic.twitter.com/zk80aEXBF3

— Jack Grimse (@JackGrimse) October 11, 2017