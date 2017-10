Vb-selejtező: hidegrázós, ahogyan a walesiek énekelték a himnuszt – videó

Sorsdöntő meccset játszott Wales labdarúgó-válogatottja hétfőn este Írország ellen. A játékosok azt kérték a találkozó előtt, hogy nem sokkal a himnusz elkezdése után a zene álljon le és a szurkolók énekeljék tovább a nemzeti dalt teli torokból. A végeredmény? Káprázatos, 30 ezren gondoskodtak arról, hogy a megfelelő hangulatba jöjjenek a labdarúgók.

So, that Welsh anthem was impressive. We will post once in Welsh, in their honour #RTEsoccer #WALIRLhttps://t.co/x4MB8noZgN pic.twitter.com/0PscN08qYV

— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 2017. október 9.