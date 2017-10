Portugália kijutott a vébére, Hollandia újabb tornáról marad le

A 2018-as foci-vb európai selejtezőjének utolsó csoportmérkőzéseit játszották kedd este, ezek közül kiemelkedett a portugál-svájci, amely a B csoport első helyéről döntött. Az eddig hibátlan Svájc nem tudta megtenni az utolsó lépést, Cristiano Ronaldóék 2-0-ra nyertek otthon, így megnyerték a B csoportot. A helvéteknek marad a pótselejtező.

Ugyanebben a csoportban volt a magyar-feröeri mérkőzés, ami felejthető játékot és egy Böde Dániel-gólt hozott. Bővebben itt írtunk a meccsről.

Eldőlt az is, hogy az A csoportban Franciaország végzett az élen, miután 2-1-re verték a fehéroroszokat. A hollandok közben 2-0-ra nyertek Svédország ellen, és bár azonos pontszámmal végeztek és az egymás elleni eredmény is Hollandiának kedvez, most a gólkülönbség volt a döntő, abban pedig a svédek jobbak voltak. Így ők készülhetnek a pótselejtezőre, Hollandia pedig a 2016-os Eb után újabb nagy tornáról maradt le.

A találkozó előtt egyábként szárnyra kapott a pletyka, hogy Arjen Robben számára ez az utolsó mérkőzés a válogatottban. Elkapta a kamera, ahogy könnyezett a kezdés előtt, majd ő lőtte csapata mindkét gólját.

A H csoportban a már biztosan kijutó belgák mögött a görögöké lett a második hely, simán verték Gibraltárt. Mindez azt is jelenti, hogy Szlovákia elesett a pótselejtezőtől, mint legrosszabb csoport második.

Eredmények – vb-selejtező, 10. forduló A csoport:

Luxemburg-Bulgária 1-1 (1-0)

Franciaország-Fehéroroszország 2-1 (2-1)

Hollandia-Svédország 2-0 (2-0) A csoport végeredménye: 1. Franciaország 23 pont, 2. Svédország 19 (26-9), 3. Hollandia 19 (21-12), 4. Bulgária 13, 5. Luxemburg 6, 6. Fehéroroszország 5 B csoport:

Magyarország – Feröer-szigetek 1-0 (0-0)

Lettország-Andorra 4-0 (2-0)

Portugália-Svájc 2-0 (1-0) A csoport végeredménye: 1. Portugália 27 pont (32-4), 2. Svájc 27 (23-7), 3. Magyarország 13, 4. Feröer-szigetek 9, 5. Lettország 7, 6. Andorra 4 H csoport:

Észtország – Bosznia-Hercegovina 1-2 (0-0)

Görögország-Gibraltár 4-0 (1-0)

Belgium-Ciprus 4-0 (1-0) A csoport végeredménye: 1. Belgium 28 pont, 2. Görögország 19, 3. Bosznia-Hercegovina 17, 4. Észtország 11, 5. Ciprus 10, 6. Gibraltár 0

Fotó: Gualter Fatia/Getty Images