Vb-selejtező: sarokkal szerzett pazar gólt a német középpályás

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőcsoportjának C csoportjában nem nagyon volt nyitott kérdés az utolsó játéknap előtt, az már korábban eldőlt, hogy a németek nyerik a csoportot és jutnak ki a vébére, míg az északíreké lesz a második, pótselejtezős hely. Az utolsó fordulóban Németország Azerbajdzsánnal játszott egy már tét nélküli összecsapást, melyen a 9. percben Goretzka szenzációs, sarkazós góljával szereztek vezetést a hazaiak.

Goretzka gólja:

Az azerieket sem kellett félteni, Sheydaev a fél német védelmet lecselezte, mielőtt gól szerzett és az első félidőt le is hozták 1-1-gyel a vendégek. A második játékrészben aztán sorra jöttek a hazai gólok, a végén Can egy távoli bombával állította be az 5-1-es végeredményt.

Mindez azt is jelenti, hogy Németország hibátlanul hozta le a selejtezőt: tízből tízszer nyetek, 43 gólt lőttek és csak 4-et kaptak.

Az összefoglaló:

Csehország San Marinót verte 5-0-ra, az északírek pedig Norvégiában kaptak ki 1-0-ra.

Eredmény – vb-selejtezők, Európa, 10. forduló, C csoport Csehország-San Marino 5-0 (3-0)

Norvégia – Észak-Írország 1-0 (0-0)

Németország-Azerbajdzsán 5-1 (1-1) A csoport végeredménye: 1. (vb-résztvevő) Németország 30 pont, 2. (pótselejtezőt játszik) Észak-Írország 19, 3. Csehország 15, 4. Norvégia 13, 5. Azerbajdzsán 10, 6. San Marino 0