Szalah kilőtte Egyiptomot a vébére, elszabadultak az érzelmek – videó

Ma már beszámoltunk egy érzelemdús kijutásról a 2018-as oroszországi világbajnokságra, Egyiptom szállította vasárnap este az újabbat. Az afrikai selejtező csoport öt kvartettre osztva küzd a vébéért, s csak az első hely jelent részvételt – ezt biztosította be Mohamed Szalah az utolsó pillanatban.

A csoport élén álló Egyiptom azt a Kongót fogadta vasárnap, amelynek már nem volt esélye kijutni a találkozó előtt. A Liverpool támadója, Mohamed Szalah a második félidőben tudta csak megszerezni a vezetést egy védelmi hiba után és úgy tűnt, hogy ez elég is lesz.

Csakhogy Arnold Bouka Moutou kiegyenlített – egy gyanúson eltűnő egyiptomi védő mögött felbukkanva. A végső dráma a 95. percben jött, amikor tizenegyeshez jutottak a hazaiak. Mohamed Szalah állt a labda mögé és higgadtan a kapu bal oldalába lőtt. Ezután fél Egyiptom sírva borult egymás nyakába az örömtől.

SALAH sends Egypt to the World Cup in the 95th minute! #HeroOfEgypt pic.twitter.com/PAPi2rF5Wi

— Viktor Fagerström (@ViktorFagerLFC) 2017. október 8.