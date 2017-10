Gyönyörű szólógólt szerzett az amerikaiak tinisztárja – videó

Eléggé döcögősre sikerült az Egyesült Államok futballválogatottjának eddig szereplése a CONCACAf-zóna vb-selejtezőin, így fordulhatott elő, hogy Bruce Arena csapata csak a pótselejtezőt érő negyedik helyen állt a csoportban.

A Panama elleni meccset viszont remekül kezdte az USA, a 9. percben a Dortmundban légióskodó Christian Pulisic már a bravúros átvétellel helyzetbe hozta magát, majd kirobbant a védők között, és a kapust is kicselezve szerzett gólt. A 19 éves játékosnak ez volt a hatodik gólja a mostani sorozatban.

Pulisicnek a 19. percben érkező második találatban is szerepe volt, az előkészítése után Jozy Altidore-nak csak az üres kapuba kellett passzolnia. A gyors két góllal el is dőlt a meccs, a félidő végén még Altidore lazán bepanenkázott egy büntetőt, majd a második felvonásban visszavettek a hazaiak, de Bobby Wood révén így is növelték az előnyüket.

A 4-0-s győzelemmel az USA megelőzte Panamát, és feljött az automatikus vb-részvételt érő harmadik helyre.

Eredmények: CONCACAF-zóna, vb-selejtezők, 9. forduló: Egyesült Államok-Panama 4-0 (3-0)

Mexikó – Trinidad és Tobago 3-1 (0-0) Az állás: 1. Mexikó 21 (már kijutott), 2. Costa Rica 15 (8 mérkőzésből), 3. Egyesült Államok 12, 4. Panama 10, 5. Honduras 9 (8), 6. Trinidad és Tobago 3