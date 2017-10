Örökre magához láncolta Andrés Iniestát a Barcelona

Az FC Barcelona bejelentette, hogy élete végéig szóló szerződést írt alá a klubbal Andrés Iniesta. A négyszeres Bajnokok Ligája-győztes, kétszeres Európa-bajnok, egyszeres világbajnok labdarúgó így örökre a katalán sztárcsapatnál marad.

– mondta a karrierjében kis túlzással csak az aranylabdát meg nem nyerő futballista.

🔊 Iniesta: This is a very special day for me because I’m staying at home. I want to continue doing important things here” #ForeverIniesta 🔵🔴 pic.twitter.com/FzISsi3i8f

