Saját csapatából csinált viccet a Crystal Palace szurkolói oldala – videó

Ritkán látható, de nagyon találó fricskát adott a Crystal Palace-nak saját szurkolói oldala. A londoni együttes döbbenetesen pocsékul szerepel a 2017/18-as idényben: a Premier League-ben veretlen, pontot sem szerzett, mi több gólt sem lőtt a csapat.

Egyetlen érdeme az idei Palace-nak, hogy a Ligakupában 1-0-ra legyőzte a Huddersfield együttesét. Több sem kellett a londoni klubbal foglalkozó Five Year Plan szurkolói magazinnak: szavazást készített a szeptember hónap legszebb góljáról. Tekintettel arra, hogy szeptemberben egyetlen gólt lőttek a Sasok, nincs is igazán miről szavazni, ám az oldal szerkesztői fogták magukat és

Bakary Sako gólját négyszer egymás után bevágták, hogy azokból válogassanak a piros-kékek hívei.

@CPFC ⚽️Goal of the month, for September. Vote for your favourite👍🏼🔴🔵 #cpfc pic.twitter.com/1NFQQoi6LD

— Five Year Plan (@FYPFanzine) 2017. október 1.