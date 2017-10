Ilyen csapatot még nem látott Olaszország, mint a mostani Napoli

A Napoli labdarúgócsapata a Cagliarit sem kímélte, Marek Hamsíkék vasárnap 3-0-ra győztek az olasz labdarúgó-bajnokságban. Hétből hét győzelemnél jár a nápolyi együttes, 25-5 a gólkülönbségük.

Az Opta statisztikái szerint a mostani Napoli az első csapat a Serie A történetében, amely megnyerte az első hét bajnokiját a szezonban és szerzett 25 gólt.

7 & 25 – Napoli are the first side in Serie A history to win the opening 7 matches of the season with at least 25 goals scored. Tornado. pic.twitter.com/HpzSaebgsP

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 2017. október 1.