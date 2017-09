Kispesten verte el a Vasas a Honvédot

A címvédő Budapest Honvéd labdarúgócsapata otthon fogadta a Vasast az NB I 11. fordulójának záró meccsén, és bár a kispestiek kezdték aktívabban a mérkőzést, Remili a 14. percben az angyalföldieknek szerzett vezetést. Nem kellett sokat várni a Honvéd nagy egyenlítési lehetőségére, a sérült Burmeister helyére beálló Vaskó a 21. percben összehozott egy büntetők a hazaiaknak, de Lanzafame lövését védte Kamenár.

Kicsit leült ezután a mérkőzés, komolyabb helyzet nem is volt a szünetig. A második félidő elején aztán percek eldöntötte a mérkőzést a Honvéd, előbb egy szerzett labda után Remili ugrott ki és fejezte be higgadtan a támadást, majd egy szöglet után Gaál is betalált, az 53. percben így már 0-3 volt az állás.

Kétgólos hátrányból nyert a Fradi, otthon kapott ki a Felcsút A Videoton fordulatos mérkőzésen verte a DVTK-t, az Újpest a Debrecennel ,a Haladás a Mezőkövesddel nem bírt. Az NB I 11. fordulójának eredményei.

A 70. percben volt egy szépítési lehetőség a Honvéd előtt, de Kamenár védte Danilo lövését. A 76. percben aztán már betalált a kispestiek brazilja, egy szabadrúgás után fejelte a léc alá a labdát. Bár lendületbe jöttek ettől a hazaiak, esélyük sem volt még csak a döntetlenre sem, főleg, amikor Kambert kiállította Kassai. A védő előbb fellökte Benest, majd látványosan dühöngött, Kassai elé fejelte a labdát a kezéből, azaz pillanatok alatt begyűjtött két sárgát.

A vége 1-4 lett, mert Remili kiszorított helyzetből leadott lövését még bevédte Gróf. A Vasas ezzel megelőzte riválisát a tabellán és feljött a negyedik helyre, míg a Honvéd már öt meccse nyeretlen. Két döntetlen mellett a mostani volt a harmadik vereség.

Eredmény – OTP Bank Liga, 11. forduló Budapest Honvéd – Vasas 1-4 (0-1) Gólszerzők: Danilo (76.) illetve Remili (14., 49., 90+3.), Gaál (52.) Piros lap: Kamber (86.) A tabella: 1. Videoton FC 11 7 3 1 24–13 +11 24 2. Ferencvárosi TC 11 6 4 1 25–12 +13 22 3. Debreceni VSC 11 5 3 3 17–9 +8 18 4. Vasas FC 10 5 1 4 17–16 +1 16 5. Paksi FC 11 4 4 3 19–19 0 16 6. Budapest Honvéd 11 4 4 3 18–19 –1 16 7. Puskás Akadémia FC 11 4 2 5 16–18 –2 14 8. Újpest FC 11 3 5 3 16–16 0 14 9. Diósgyőri VTK 11 3 3 5 17–22 –5 12 10. Szombathelyi Haladás 10 3 1 6 9–20 –11 10 11. Mezőkövesd Zsóry FC 11 2 3 6 14–24 –10 9 12. Balmazújváros 11 1 3 7 13–17 –4 6

Fotó: MTI/Illyés Tibor