Iniesta megszólalt a jövőjével kapcsolatban

A Barca ászát az ellendrukkerek is szeretik

Most együtt bunyózott a Real és a Barca

A világ és Európa-bajnok Xavi ikonikus játékosává vált a katalánoknak. 1991-ben kapott ifjúsági labdarúgóként szerződést a Barcától, 2015-ig nem volt más klubja, de 24 év szolgálat után mégsem mehetett “nyugdíjba” a gránát-vörösöktől. Nem kínáltak neki szerződést, de mivel ő még érzett magában erőt, ezért eligazolt az Al Sadd együtteséhez, ahol még mindig nyomja.

Nos, jelenleg Andrés Iniesta áll hasonló helyzet előtt. A középpályás négy évvel fiatalabb Xavinál, és hasonló utat járt be; 1995-ben kapott először szerződést, azóta is Barcelonában futballozik és idény végén neki is lejár a szerződése, ingyen mehetne bárhova.

A két zseniális középpályás évekig kirobbanthatatlan volt egymás mellől, ketten együtt szabtak fazon a Barcelona és a spanyol válogatott játékának.

A szurkolók most attól tartanak, hogy kedvencük, Iniesta hasonló sorsra jut, mint Xavi, a kora miatt nem kínál neki a klub szerződéshosszabbítást, ezért neki is mennie kell.

Ezért is érdekes és sokat sejtető mondat, amit a mundodeportivo.com idéz a középpályástól:

Úgy vélem, jó hírek érkeznek hamarosan.

Ezek szerint Iniesta még marad Barcelonában.