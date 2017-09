El Clásico helyett Barcelona-Chelsea, vagy Barca-PSG bajnoki lehet

Október elsején, vasárnap tartanak Katalóniában függetlenségi népszavazást, ahol arról dönthetnek a szavazók, el kívánnak-e szakadni Spanyolországtól.

A voksolás érintheti három, a spanyol élvonalban vitézkedő klub jövőjét is. Ennek kapcsán a katalán sportminiszter, Gerard Figueras úgy nyilatkozott: az FC Barcelona, az Espanyol és a Girona különválás esetén határozhat arról, melyik ligában kíván a jövőben pályára lépni.

Függetlenség esetén a Barcelona, az Espanyol és a Girona is maga dönthet arról, hol szeretnének pályára lépni. Ez lehet a spanyol bajnokság, de szomszédos és távolabbi országok is szóba jöhetnek: Olaszország, Franciaország, de még a Premier League is. A Monaco például Franciaországot választotta, Angliában pedig versenyeznek walesi klubok is. Nem hiszem, hogy az UEFA-nak szándékában állna tenni az ellen, hogy egyes klub más-más ligában szerepeljenek különböző országokból