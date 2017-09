Sallai Roland kis híján megszerezte élete első BL-gólját

Azt túlzás lenne állítani, hogy a Puskás Akadémia korábbi játékosa remek egyéni megmozdulás után élete legszebb találatát szerezte, de tény, a kapus már tehetetlen volt, tényleg kevésen múlt. Az APOEL játékosa a Tottenham elleni meccsen (0-3) nem az eddig szokásos posztján, valamelyik szélen kezdett, hanem kulcsposzton, a támadók mögött, középen.

Nem szokatlan számára a karmesteri pálca, ifjúsági labdarúgó korában rendre támadó-középpályás poszton, kötetlenebb szerepkörben futballozhatott, közelebb áll is Sallai Rolandhoz ez a szerepkör, mint a szélső játék. Többször kerülhet kapu közelébe ezáltal, így nem is lehet azon csodálkozni, kedd este is ez történt.

A hazaiak még 0-0-nál előbb kapufát rúgtak, majd egy remek, de kicsit hosszú kiugratásra épp Sallai startolt rá. Minden bizonnyal ez megzavarhatta a vendégek kapusát, Hugo Llorist, aki belebikázta a felé érkező magyar játékosba a labdát, amely onnan, mint egy lövés, a kapu felé gurult tovább – ha kicsivel is, de elkerülte a bal alsó sarkát. Sallainak ez lehetett volna az első BL-gólja. Az APOEL még négy meccset játszik, van még esélye megszerezni. (Kiemelt kép: AFP PHOTO / Florian CHOBLET)

Eredmények – Bajnokok Ligája, Csoportkör, második mérkőzés E Csoport: Szpartak Moszkva – Liverpool 1-1 (1-1)

Gólszerző: Fernando 23′ ill., Coutinho 31′ Sevilla – Maribor 3-0 (2-0)

Gólszerző: Ben Yedder 27′ 38′ 83′ F Csoport: Manchester City – Sahtar Donyeck 2-0 (0-0)

Gólszerző: de Bruyne 48′ Sterling 90′ Napoli – Feyenoord 3-1 (1-0)

Gólszerző: Insigne 7′ Mertens 49′ Callejon 70′ ill., Amrabat 93′ G Csoport: Besiktas – RB Leipzig 2-0 (2-0)

Gólszerző: Babel 11′ Talisca 43′ Monaco – Porto 0-3 (0-1)

Gólszerző: Aboubakar 31′ 69′ Layun 89′ H Csoport: Dortmund – Real Madrid 1-3 (0-1)

Gólszerző: Aubameyang 53′ ill., Bale 18′ Ronaldo 50′ 79′ APOEL – Tottenham 0-3 (0-1)

Gólszerző: Kane 39′ 62′ 67′