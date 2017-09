Huszonöt éve mutatkozott be David Beckham

A mai napon van éppen huszonötödik évfordulója annak, hogy David Beckham először fusson ki az Old Trafford gyepére. Az ifjú középpályás 1992. szeptember 23.-án állt be egy Brighton and Hove Albion elleni ligakupa meccsen a Vörös Ördögöknél. A mindössze 17 esztendős játékos csereként szállt be, a mára ikonikussá vált támadó akkoriban így nézett ki:

A mérkőzés egyébként 1-1-es döntetlennel ért véget, Beckham pedig az orosz Andrei Kanchelskist váltotta.

Az akkori menedzser, Sir Alex Ferguson ebben a sorozatban szeretett lehetőséget biztosítani a fiataloknak, hasonló debütáláson esett át Paul Scholes és Ryan Giggs mellett sok más legándássá váló játékos. Beckham a United mezében 85 gólig meg sem állt, a szabadrúgásairól világhírű támadót 2003-ban a Real Madrid vette meg 35 millió eurórt.

A fantasztikus karrier 25 éve indult el rögös útján, hála Fergusonnak, aki meglátta a tehetséget a fiatal játékosban.

