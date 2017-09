Jobban járhat a magyar futball, ha szar

2018-ban elindul a Nemzetek Ligája, amely a 2020-as Európa-bajnokságra való kijutást is befolyásolja. Az új rendszer ennél bonyolultabb már nem is lehetne.

Jövő év szeptemberétől a magyar labdarúgó-válogatott is szerepel az UEFA új sorozatában, a Nemzetek Ligájában. Hogy erre az épp úgy hagyományosan futó Eb-selejtezősorozat mellett mi szüksége van az európai futball csúcsszervének, az egyértelmű: így minden évben lesz egy kontinens- vagy világverseny az európai csapatok számára, ami még több meccset, még több reklám és egyéb kereskedelmi bevételt jelent az UEFA és persze a résztvevő országok szövetségei bankszámláján.

A pénz diktál, a cél pedig szentesíti az eszközt. Röviden ez a lényege a Nemzetek Ligája-sorozatnak.

Az európai szövetség mindezt persze úgy tálalja, hogy céljuk szerint ezzel az új sorozattal tovább erősödik és kiegyensúlyozottabb lesz a válogatottak versengése. Annyi igazság van ebben is, hogy a Nemzetek Ligája játéknapjai az eddigi barátságos, vagy felkészülési meccsnapokat váltják ki, így nem nő a játékosok terhelése, és a tét miatt – pénzdíj is van, információnk szerint minél magasabb ligában vagy, minél jobb eredményt érsz el, annál többet utal az UEFA – valóban erősödik a versengés.

Íme a lebonyolítás, most tessék figyelni!

A Nemzetek Ligája szabályrendszere és az Európa-bajnoksággal történő összeboronálása nehezen követhető, ember legyen a talpán, aki elsőre megérti a lebonyolítást és a két UEFA esemény összefüggéseit.

A lényeg, a Nemzetek Ligájából a vb és az Eb mellett mindig is csak harmadik számú, amolyan nagy csapatok által valószínűleg lesajnált sorozat lesz, mégis négy csapat innen kvalifikálhatja magát az Eb-re.

A Nemzetek Ligájában Európa 55 országának válogatottja négy külön osztályban (A, B, C, D) méri majd össze tudását. Az A-ban a kontinens 12 legerősebb csapata kap helyet, a B-ben a 13-24. pozícióban található csapatok, míg a C (25-39.) és a D (40-55.) ligák ennél bővebb létszámmal indulnak.

Egy csapat besorolását az határozza meg, hogy az idén októberében befejeződő világbajnoki selejtezőket követően hányadik helyen áll az európai rangsorban az UEFA-együtthatója alapján, ezért az osztályok mezőnyének kialakítására csak a selejtezősorozat után kerül sor.

A magyar válogatott az UEFA legutolsó hivatalos tájékoztatása szerint a 24. helyet foglalja el, ezzel a B-osztály utolsó helyén áll. Ha bravúrt végrehajtva sikerülne legyőzni Svájcot, majd itthon a papírformának megfelelően a Feröer-szigetek válogatottját, maradna a B-ligában, ha nem, irány a C. Kérdés, melyikben jobb?

Minden osztályban négy csoportra osztják a csapatokat, amelyek 2018 szeptemberében, októberében és novemberében játszanak egymással a csoportelsőségért.

Az eredmények alapján a B-, C- és D-osztály csoportgyőztesei feljutnak, az A-, B- és C-osztály csoportvesztesei pedig kiesnek.

Az A-osztály négy csoportgyőztese 2019. júniusában egy döntősorozatot játszik egymással, és a finálé győztese lesz a Nemzetek Ligája bajnoka.

Egy csapat Nemzetek Ligája-szereplése meghatározza majd, hogy a következő Európa-bajnoki selejtezősorozat sorsolásakor melyik kalapba kerül, tehát ekkor már nem az UEFA-koefficiensek döntenek.

A Nemzetek Ligája-szereplés további jelentősége, hogy a négy osztály 16 csoportgyőztese 2020 márciusában egy rájátszás keretében küzdhet meg négy Eb-döntős helyért.

A hagyományos Eb-selejtezők 2019 novemberében befejeződnek, a tíz csoport első és második helyén végző, összesen húsz csapat kijut a tornára.

Ezek a válogatottak nem lépnek pályára a 2020 márciusi Nemzetek Ligája rájátszásában, hanem a kvalifikációról lemaradt csoportgyőztesek mellett a legjobb második, harmadik, esetleg negyedik helyezettek kapnak lehetőséget a részvételre.

Mindebből az következik, a magyar válogatott minél hátrébb van az európai rangsorban, a Nemzetek Ligájából annál könnyebben juthat ki az Eb-re.

Ugyanis amint a franciaországi Eb előtt is megtapasztaltuk, illetve a vb-selejtezőkön is bebizonyosodott, az Európa-bajnoki selejtezők csoportköreinek bármelyikében az első két helyre kerülni komoly kihívás, már-már megugorhatatlan magasság a magyar labdarúgó-válogatott számára. 2016-ban is harmadik helyen zártunk.

Így bár nehéznek tűnik megmondani a túl sok ismeretlen miatt, de papíron egyszerűbbnek tűnik a Nemzetek Ligája rájátszásából kijutni az Eb-re, kiváltképp, ha onnan eleve hiányzik Európa 20 legerősebb, vagy legalábbis az Eb-selejtezőből már kvalifikált csapata.

Ha a papírforma végig fennmarad, úgy a Nemzetek Ligája csoportmeccsein könnyebb csoportgyőzelmet, vagy jó eredményt, sok pontot elérnünk, ha nem a legerősebb A, vagy a második B-osztályba rangsorolódunk, inkább a C-be. De mivel jelen állás szerint utóbbiban Szlovénia, Albánia, Montenegró, Szerbia, Skócia, Csehország, Románia, Görögország, Bulgária, Izrael, Norvégia, Ciprus szintű csapatok találhatóak, az sem egyszerű, így még az is lehet, a D-liga az ideális.

(Megjegyzés: az UEFA még nem küldte el a Nemzetek Ligája lebonyolításának pontos szabályrendszerét, így változások még lehetnek)

Kiemelt kép: MTI/Illyés Tibor