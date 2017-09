A Real Madrid rekordszerződéssel nyomta le a Barcát

Stílszerűen írhatnánk azt is, Madridba továbbra is repülővel érkeznek az eurómilliók, hiszen az Fly Emirates légitársaság és a klub 2022-ig évente 20 millió euróval növelte és 70 millió euróra emelte eddig is remekül működő kapcsolatát – számolt be az as.com.

A Real Madrid és a Fly Emirates meghosszabbított szponzori megállapodása 280 millió eurót garantál a madridiaknak.

A labdarúgás világában ez minden idők legnagyobb szponzori megállapodása. A Real ezzel ki mást, mint a Barcelonát utasította a második helyre. A katalánok évi 62 millió eurós kontraktussal – Chevrolettel 2021-ig – állnak a második helyen.