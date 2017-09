Dárdaiék nyertek, a Dortmund új edzője rekorder lett

A német élvonalban hétközi fordulót tartottak, a szerdai játéknapon öt mérkőzést rendeztek. Ezek közül az egyik Dárdai Pálék berlini bajnokija volt, amelyet úgy tűnt, simán behúz a hazai caspat, hiszen a 24. percben már kétgólos előnyre tettek szert. A mérkőzés egészét tekintve a Hertha uralta a találkozót, ám Julian Brandt kései szépítése miatt volt miért izgulnia a magyar vezetőedzőnek. Végül azonban nem szórakozta el a meccset a együttese.

Drámai végjátékot hozott viszont a sérülés miatt kimaradó Szalai Ádám csapatának meccse. Az első félidő gólgazdag 45 percet hozott, ugyanis a Mainz negyed óra alatt elhúzott 2-0-ra. Igenám, csakhogy a Hoffenheim nem adta fel és még a szünet előtt kiegyenlített! A mindent eldöntő találat a 92. percben esett: Kevin Vogt egy szöglet utáni kavarodás után hozta kihagyhatatlan helyzetbe Mark Uth-ot.

A Borussia Dortmund simán legyőzte 3-0-ra a remekül rajtoló Hamburgot, ezzel pedig Peter Bosz, a sárga-feketék új edzője rekorder lett:

Bosz az első vezetőedző a Bundesliga történetében, akinek a csapata az első öt bajnoki mérkőzésen nem kap gólt.

