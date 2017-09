Arról énekelnek a MU szurkolói, hogy mekkora a csatár nemiszerve

A kongói származású, de belga állampolgár Romelu Lukaku a Manchester United nyári legnagyobb fogása volt. A 24 éves csatár az Evertonban évek óta bizonyítja, mennyire gólerős támadó, a Vörös Ördögöknél is erősen kezdett: öt mérkőzésen öt gólt termelt a csapat új kilencese. Nem csoda, hogy a klub rajongói már írtak külön dalt a csatárnak, az viszont már annál inkább, hogy a játékos nemiszervének méreteivel kérkednek.

A Kick It Out elnevezésű szervezet, amely a stadionokban felbukkanó rasszista és szexista megnyilvánulások ellen hirdetett háborút, azonnal jelezte is a manchesteri klubnál: ezt azonnal állítsák le. A dal ugyanis lényegében rasszista sztereotípián alapul, mely szerint a színesbőrű játékosok nagyobb méretnek örvendhetnek, mint a fehérek.

Egy YouTube-ra feltöltött videónak hála a szöveg is ismeretes, körülbelül így szól:

Romelu-u-u Lukaku-u-u, Ő a mi zseniális belga gólvágónk, 60 centis pénisze a lábujjáig ér, azzal lövi az összes gólunk

A Manchester Unitedhez eljuttatott panaszlevél szerint a Stone Roses együttes Made of Stone című számának dallamára írt fenti nóta a szervezet szerint bántó és diszkriminatív – amiben azért van igazság…

Fogadj a szezon legjobb meccseire a Tippmixpron!