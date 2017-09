Történelmi gólt kapott Dárdai csapata a Bundesligában

A Szalai Ádámot nélkülöző Hoffenheim labdarúgó-csapata hazai pályán játszott 1-1-es döntetlent Dárdai Pál együttesével, a Hertha BSC-vel. A mérkőzés szokatlan időpontban, 13.30-tól volt, így Sandro Wagner 6. percben szerzett gólja történelmi:

a legkorábbi egy játéknapon.

13:36 – Sandro Wagner (@achtzehn99) scored the earliest @Bundesliga_EN goal of all time (by daytime): 13:36. Early. #TSGBSC

— OptaFranz (@OptaFranz) 2017. szeptember 17.