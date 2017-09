Bombagóllal kezdett és kiütötte Rooney-ékat a Manchester United

Különleges mérkőzés volt az angol labdarúgó-bajnokságban rendezett Manchester United – Everton találkozó, elsősorban a vendégeknél a kezdőbe jelölt Wayne Rooney miatt, aki a nyáron tért vissza a nevelőegyesületébe.

Az Old Traffordon nem túl jó ómen hátrányba kerülni, különösen nem a 4. percben. A liverpooliakkal mégis ez történt, Valencia szerzett szemkápráztató találatot. Bár ezután nem tudott dominálni a United, azért így is őrizte előnyét.

Valencia bombagólja:

Harapósan futott ki a második félidőre az Everton, gólt azonban nem tudtak szerezni, Mata lövése után ráadásul ők úszták meg, a kapufa hárított. A manchesterieknek sokáig nem volt igazán nagy helyzete, de kiütéses 4-0 lett a vége: előbb Mkhitaryan fejezett be egy szép támadást, majd a gólpasszos Lukaku is betalált, a végeredményt pedig Martial állította be a 92. percben.

A United a városi rivális Cityvel karöltve vezeti a Premier League-et.

Eredmény – Premier League, 5. forduló Manchester United – Everton 4-0 (1-0) Gólszerzők: Valencia (4.), Mkhitaryan (84.), Lukaku (90.), Martial (90+2. – 11-esből)