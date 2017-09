Történelmi focimeccset játszanak Madridban

Új fejezet indul az Atlético Madrid labdarúgó-csapatának történetében. A Matracosok 1966 óta a Vicente Calderón Stadionban játszották hazai mérkőzéseiket, a nyáron azon elköltöztek, a város másik végén található Wanda Metropolitano lesz az új otthonuk. A liga hozzájárult, hogy a szezon első három mérkőzését idegenben játsszák le,

így a szombati, Málaga elleni találkozó lesz az első összecsapás az új stadionban, 20.45-kor kezdődik majd.

Egyébként a költözés az elmúlt három évtizedben többször is napirenden volt az Atléticónál, valami azonban mindig közbejött. 2016-ban aztán bejelentette a klub, hogy a La Peinetát felújítják, kibővítik 68 ezer férőhelyesre és a 2017-18-as szezontól kezdve ott játszanak – Calderón 55 ezres volt.

