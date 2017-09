A klub ultráinak új közösségi profilképe meglehetősen szellemesre sikeredett.

Kérdés persze, Gedeon – ez a neve – miért ilyen mérges, vagy ahogy a klub bejegyzése alatt az egyik hozzászóló frappánsan megjegyzi, ádáz tekintetű.

Nos a választ is maguk az MTK Ultras tagjai adták meg: azért mert kiesett az első osztályból. Minden esetre többen is érdeklődnek, hol lehet ilyen pólót vásárolni. Ha bankot nem is robbant alkotásával a tervező, kivitelező, de egy-két száz darab egészen biztosan elkel majd belőle.