BL: két magyar kezdett, Ronaldo villant

Két magyar is kezdőként lépett pályára a Bajnokok Ligájában szerdán, Ronaldo duplázott, a moszkvaiak majdnem felgyújtották a játékvezetőt, az angolok közöl csak a Liverpool botlott.

A BL-címvédő Real Madrid az elmúlt tíz idényben mind megnyerte az első meccsét a sorozatban, és erre készült az APOEL ellen is. A ciprusiak a kezdőbe tették Sallai Rolandot, aki szombaton egy gyönyörű góllal és egy kiharcolt büntetővel kezdett az új csapatánál. Sallai a gyerekkora óta Real-drukker, ennek ellenére most aligha élvezte, hogy ez az este is Ronaldóról szólt, aki már a 12. percben betalált:

El Gol de Cristiano Ronaldo ante el Apoel 1-0. Gol 106 en esta competición pic.twitter.com/iH71kselnR — Ronaldo (@RonaIdismo) 2017. szeptember 13.

Aztán Ronaldo bevágott egy büntetőt is:

Közvetlenül utána pedig Sallait lecserélték, miután sárgát kapott Toni Kroos felvágásáért. Végül Sergio Ramos állította be a végeredményt a maga kezdeményezte akció végén, egy kissé suta ollózással:

A nap másik magyar játékosa, Gulácsi Péter végig védett a Lipcsében a Monaco elleni meccsen. A BL-újonc 1-1-et játszott a legutóbb elődöntős Monacóval.

Mariborban nem sztárcsapatok játszottak, de a vendég Szpartak Moszkva drukkerei gondoskodtak a hírértékről, ugyanis majdnem szó szerint lelőtték Deniz Aytekin játékvezetőt:

Spartak Moscow fans firing a flare towards the ref during their game at Maribor tonight. 😬 pic.twitter.com/rS8kfOQpqp — Ball Street (@BallStreet) 2017. szeptember 13.

Az angol csapatoknak jól ment, a Manchester City idegenben gyalulta le a Feyenoordot, a Tottenham rangadót nyert a Dortmund ellen, csak a Liverpool hibázott, pedig bő negyedóra alatt fordítani tudott a Sevilla ellen.

BL, csoportkör, 1. forduló: E csoport:

Maribor-Szpartak Moszkva 1-1

gól: Bohar 85., ill. Samedov 59. Liverpool-Sevilla 2-2

gól: Firmino 21., Salah 37., ill. Ben Yedder 5., Correa 72.

piros lap: J. Gomez 90. (Liverpool)

F csoport:

Feyenoord-Manchester City 0-4

gól: Stones 2. és 63., Agüero 10., Gabriel Jesus 25. Sahtar Donyeck-SSC Napoli 2-1

gól: Taison 15., Ferreyra 58., ill. Milik 71. (11-es)

G csoport:

RB Leipzig-AS Monaco 1-1

gól: Forsberg 32., ill. Tielemans 34. Porto-Besiktas 1-3

gól: Tosic (öngól) 21., ill. Talisca 13., Tosun 28., Babel 86.

H csoport:

Real Madrid-APOEL 3-0

gól: C. Ronaldo 12. és 51. (11-es), Sergio Ramos 61. Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund 3-1

gól: Szon 4., Kane 15. és 60., ill. Jarmolenko 11.

piros lap: Vertonghen 90. (Tottenham)