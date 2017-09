Így leírva még biztosan nem látta Gulácsi Péter nevét

Az uefa.com a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének keddi rajtja miatt ismét megörvendeztetett minket azzal, hogy lehozott egy cikket arról, hogyan is kell egy-egy játékos nevét kiejteni. Az ember óhatatlanul is a sorozat két magyarját, Sallai Rolandot és Gulácsi Pétert kezdte keresni, a lipcseieknél meg is találtuk a válogatott kapust. Íme:

Pay-tair Goo-lah-chee.

A magyaros csapatok szerdán lépnek majd pályára: a Lipcse otthon fogadja a Monacót, míg az APOEL a Real Madridhoz látogat. De addig is ott van még a keddi játéknap, közte egy Barcelona-Juventus rangadóval.