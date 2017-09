Jön egy USA–Szíria-meccs Oroszországért?

Hihetetlen körülmények között jutott tovább a héten a szír fociválogatott az ázsiai vb-selejtezők második csoportköréből: az utolsó fordulóban a 93. percben egyenlített Iránban, ezzel megszerezte a pótselejtezőt érő harmadik helyet.

A válogatottba öt év szünet után visszatérő Omar al-Soma gólja már sok volt a szír kommentátornak, aki elsírta magát az egyenlítés után:

Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah’s historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0

— Mohamed Osama (@_DrOsama) 2017. szeptember 5.