Véget érhet a futball Pécsett

Az önkormányzat megszünteti az NB III Közép-csoportjában szereplő, egykor sokkal szebb napokat látott PMFC finanszírozását. Mindez cirka 200 milliós kiesést jelent a klubnak, amelyet nyilvánvalóan nem tud pótolni a pécsi futballcsapat.

A Pécsi Újság információi szerint a klub sikeresen megállapodott több szponzorral is, azonban ezek a bevételek csak töredékei annak a bevételnek, amelytől elesett a PMFC, vagyis aligha húzzák ki a klubot az egyre mélyülő gödörből.

Számunkra a legfontosabb a szakmai oldal, pénzügyekkel felesleges bajlódnunk, még gondolatban is. Készülünk a Paks II. ellen, vasárnap a győzelem reményében lépünk pályára. Mi csupán a gyepen bizonyíthatunk, komoly határozatokban nincsen szerepünk. Jobb is, ha a labdára összpontosítjuk a figyelmünket. Eddig minden rendben ment a klubházban. A holnapot meg ma hiába is tudakolja bárki, csak feltételezések léteznek, meg bulvárinformációk.