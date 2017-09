Neymar és a PSG a medencébe pisilt

Tovább támadja a Paris Saint-Germaint és a Manchester Cityt a spanyol fociliga elnöke, Javier Tebas, aki szerint a két klub „pénzügyi doppingot” alkalmaz.

Tebas a manchesteri Soccerex konferencián kijelentette, hogy a PSG gúnyt űzött az UEFA pénzügyi fair play szabályaiból a 222 millió eurós Neymar-ügylettel és Kylian Mbappe kölcsönvételével a Monacóból, ami egy 180 millió eurós üzletnek ágyaz meg – írta az ESPN.

– közölte Tebas, hozzátéve, hogy ez az a helyzet, amikor egy futballklub versenyelőnye nem magától a klubtól származik.

Tebas a múlt hónapban kérte az UEFA-t, hogy vizsgálja ki a PSG és a Manchester City állami támogatását Katarból, illetve Abu Dzabiból. A PSG ügyében indult eljárás, de a ManCityvel kapcsolatban nem.

A La Liga elnöke azért még reménykedik, hogy elindul majd a vizsgálat, elvégre az UEFA megalkotta a pénzügyi fair playt, amelynek a szabályait most megszegték.

Úgy hisszük, az UEFA-nak vizsgálódnia kell, ahogy az EU-nak is. Nem titkoljuk, mit szeretnénk. Nem arról van szó, hogy nem szeretem a PSG-t, ha Neymar a ManUnitedhez ment volna, akkor is be kellene tartani a szabályokat.