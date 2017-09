Gólpasszal tért vissza Amerikába a magyar válogatott támadója – videó

Németh Krisztián 2017 nyarán, 1,5 év szünet után tárt vissza az amerikai első osztályba. A New England Revolution válogatott támadója be is mutatkozott az MLS-ben, rögtön gólpasszal.

Németh a meccs végén állt be csereként, de egy kiugratást követően egyedül vezethette a kapura a labdát, de nem ő, hanem csapattársa fejezhette be az akciót.

A videón 3.50-nél az eset:

A nap másik magyar érdekeltségű találkozóján a Chicago Fire 1-0-ra verte a Montreal Impactet idegenben. Nikolics Nemanja végig a pályán volt, a gólt a német világbajnok Bastian Schweinsteiger szerezte.