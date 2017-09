Így lövi a 11-est Mourinho

A meccsen nem csak focisták, hanem más hírességek is pályára léptek, például a négyszeres olimpiai bajnok atléta, Mo Farah is, aki egy akciónál a léc alá bombázott:

José Mourinho ezúttal nem edzősködött, hanem beállt a kapuba…

Here’s comes Jose Mourinho – IN GOAL – for David James and #TeamShearer! Live updates: https://t.co/YIpR5lqI5O #Game4Grenfell pic.twitter.com/mB6JmOWRUF

— Sky Sports 📺 (@SkySports) 2017. szeptember 2.