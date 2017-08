Változások a portugálok keretében

Először Pizzi dőlt ki a portugál válogatottnál, majd a napokban Joao Cancelo is sérülés miatt hagyja majd ki a Feröer-szigetek és Magyarország elleni világbajnoki selejtezőket.

A 23 éves játékos egy hete igazolt Valenciából az Internazionale csapatához kölcsönben és a Serie A-ban az AS Roma ellen már be is mutatkozhatott csereként hat perc erejéig. A portugál válogatott keddi edzésen azonban megsérült, így helyére Ricardo Pereira, a Porto kétszeres válogatott védője került be a keretbe.

Korábban a Sporting CP 22 esztendős középpályása, Bruno Fernandes kapott meghívást Pizzi helyére, Pereira a csapat második beugrója, de ha így megy tovább, Fernando Santos szövetségi kapitány jobban teszi, ha összeír további vésztartalékokat is a csapatához.

A portugál válogatott csütörtökön mérkőzik meg a feröeriekkel, majd vasárnap lép pályára a magyar válogatott ellen a Groupama Arénában.

A világbajnoki selejtezők B csoportjának állása 1. Svájc – 18 pont

2. Portugália – 15 pont

3. Magyarország – 7 pont

4. Feröer – 5 pont

5. Andorra – 4 pont

6. Lettország – 3 pont A portugál válogatott 24 fős kerete:

Kapusok: Beto (Göztepe – Törökország), Bruno Varela (Benfica), Rui Patrício (Sporting CP)

Védők: Bruno Alves (Rangers FC – Skócia), Cédric Soares (Southampton – Anglia), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrao (Sporting CP), Ricardo Pereira (Porto), José Fonte (West Ham United – Anglia), Pepe (Besiktas – Törökország)

Középpályások: Adrien Silva (Sporting CP), André Gomes (FC Barcelona – Spanyolország), Danilo Pereira (FC Porto), Joao Mário (Internazionale – Olaszország), Joao Moutinho (AS Monaco – Franciaország), Bruno Fernandes (Sporting CP), William Carvalho (Sporting CP)

Támadók: André Silva (AC Milan – Olaszország), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia), Bruma (RB Leipzig – Németország), Cristiano Ronaldo (Real Madrid – Spanyolország), Gelson Martins (Sporting CP), Nélson Oliveira (Norwich City – Anglia), Ricardo Quaresma (Besiktas – Törökország) A magyar válogatott 24 fős kerete:

Kapusok: Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Megyeri Balázs (Greuther Fürth – Németország), Kovácsik Ádám (Videoton FC)

Védők: Bese Barnabás (Le Havre AC – Franciaország), Fiola Attila (Videoton FC), Guzmics Richárd (Jenpien Funde – Kína), Kádár Tamás (Dinamo Kijev – Ukrajna), Hangya Szilveszter (Vasas FC), Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva – Izrael), Pintér Ádám (Greuther Fürth – Németország)

Középpályások: Dzsudzsák Balázs (al-Vahda FC – Egyesült Arab Emírségek), Elek Ákos (Kajrat Almati – Kazahsztán), Gera Zoltán (Ferencváros), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Márkvárt Dávid (Puskás Akadémia FC), Nagy Ádám (Bologna – Olaszország), Nagy Dániel (Újpest FC), Pátkai Máté (Videoton FC), Stieber Zoltán (D. C. United – Egyesült Államok), Varga Roland (Ferencváros)

Támadók: Böde Dániel (Ferencváros), Eppel Márton (Budapest Honvéd), Priskin Tamás (Ferencváros), Szalai Ádám (Hoffenheim – Németország)