“Előbújtam, mert ez kell a futballnak”

Ryan Atkin angol játékvezető a kollégái közül először vállalta nyíltan, hogy meleg. Atkin hosszan nyilatkozott a döntéséről, és annak fogadtatásáról a CNN-nek.

A profi futballban ritka a coming out, miközben a lelátókon időről időre homofób rigmusok harsannak fel. A Leicester City-Brighton and Hove Albion Premier League-meccsen mintegy ötven hazai szurkoló szitkozódott kórusban, közülük kettőt letartóztattak.

Jól ismert tétel, hogy a profi sport egyik legszigorúbb tabuja a homoszexualitás, pedig egyes kutatások szerint a profi focisták közt ugyanolyan arányban vannak melegek, mint bármely más társadalmi csoportban.

“Nem fogadhatjuk el, hogy emberek így viselkedjenek” – utalt az augusztusban előbújó Atkin a Leicester-meccsen történtekre.

Természetesen korántsem csak az angol fociban merülnek fel hasonló aggodalmak. A következő két vb rendezője, Oroszország (2018) és Katar (2022) is ellenséges a meleg közösségekkel szemben: az orosz kormány törvényt hozott a “nem tradicionális” szexualitás ellen 2013-ban, míg Katarban illegális az azonos neműek nyilvános érintkezése.

Robbie Rogers, a kevés vállaltan meleg focista egyike “őrületnek” nevezte, hogy hasonló országok komoly tornát rendezhetnek. Pedig az LA Galaxy játékosa az Egyesült Államokért is aggódhat: Donald Trump júliusban kijelentette, hogy “transznemű személyek semmilyen minőségben nem szolgálhatnak az ország hadseregében.”

Részben talán ezért is érezte úgy Atkin, hogy ideje előbújnia: “Szerintem ez a megfelelő idő, a játéknak szüksége van erre.”

Mindez azért különös, mert az Observer 2010-es felmérése szerint a szurkolóknak csak mintegy 10 százaléka ellenséges a melegekkel szemben. “Inkább legyen egy meleg focista a csapatban, aki jól játszik, mint egy heteroszexuális, aki ügyetlen” – idézte a lap az egyik jellemző szurkolói véleményt.

On my way to Newquay for #CornwallPride. Looking forward to talking on stage about LGBT within Sport and meeting new people! 🌈👌@stonewalluk pic.twitter.com/kK08sKVESD

— Ryan Atkin (@ryantatkin) 2017. augusztus 26.