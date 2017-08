A portugáloknak még mindig zavaros, hogy Bukarest nem Budapest

Kínos bejegyzést tett közzé a BL-selejtezője előtt a Sportig Lisszabon.

A portugál élcsapat a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásáért a román Steaua Bukarestet kapta ellenfélül. Lisszabonban meglepetésre gól nélküli döntetlen született. Egy héttel később útra keltem Romániába a visszavágóra, azonban a megérkezésük után csúnya baklövést követett el a Sporting Facebook-oldalát kezelő munkatárs.

Egy román újságíró szúrta ki, hogy a portugál csapat büszkén bejelentette: már Budapesten! #UCL

A good idea for Gigi Becali to name his club Steaua BUDAPEST. No conflict there. pic.twitter.com/WOJHCesJzy

— Emanuel Roşu (@Emishor) 2017. augusztus 22.