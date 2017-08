A Liverpool húsz perc alatt lerendezte Szalaiékat

Véget értek a Bajnokok Ligája selejtezői szerda este.

Számunkra a legérdekesebb mérkőzés a Szalai Ádámot foglalkoztató Hoffenheim liverpooli vendégjátéka volt, a magyar csatár sajnos nem került be a kezdőcsapatba. Jürgen Klopp csapata nekiesett ellenfelének és húsz perc alatt lerendezte a továbbjutás kérdését: először Emre Can lőtt kapuba a 10. percben, majd Mohamed Salah passzolt be közvetlen közelről egy kapufáról kipattanó labdát, de a legszebb gól a harmadik hazai találat volt a mérkőzésen, egy végletekig kijátszott mesteri akció végén Can lőtt gólt.

Ezután visszavett a tempóból a Pool, már nem volt hová rohannia a csapatnak, de a németeknek emiatt összejött a szépítés. A második félidőben is átengedték inkább a támadási lehetőséget a Vörösök, de egy rövid hátrapasszra lecsapott Jordan Henderson és kihagyhatatlan helyzetbe hozta Roberto Firminót. Szalai Ádám is beállt az 56. percben, de nem ő, hanem Sandro Wagner állította be a 4-2-es végeredményt.

Szintén gólzáporos volt a Steaua Bukarest – Sporting CP összecsapás. Az első félidőben még 1-1 volt az állás, csakhogy a Portugáliában lejátszott első mérkőzés miatt ezzel is kiesésre álltak a románok, így a második félidőben kinyíltak. Gólt nem sikerült lőniük, viszont a Sportingnál kinyílt a “gólcsap” és végül 5-1-re diadalmaskodtak.

A dán FC Köbenhavn állt hozzá legközelebb, hogy megfordítsa a párharcát. Azerbajdzsánban 1-0-ra kikapott a Quarabagtól, a koppenhágai visszavágón Federico Santander góljával ledolgozták a hátrányt az első félidőben. A második játékrészben Dino Ndlovu nagyon hamar egalizált és bár Andrija Pavlovic találatával már összesítésben 2-2-re állt a párharc, az idegenben lőtt gól az azerieknek kedvezett. A dánok nem tudtak harmadik gólt lőni, így az Európa Ligában vigasztalódhatnak, a Quarabag viszont a Bajnokok Ligája történetének első azeri résztvevője lesz.

Bajnokok Ligája, Playoffkör, végeredmények: BAJNOKI ÁG

FC Köbenhavn (dán)–Qarabag (azeri) 2–1 Santander 45′ A. Pavlovics 66′ ill. Ndlovu 63′

Továbbjutott: a Qarabag, 2–2-vel, idegenben szerzett góllal

Slavia Praha (cseh)–APOEL (ciprusi) 0–0

Továbbjutott: az APOEL, 2–0-s összesítéssel NEM BAJNOKI ÁG

CSZKA Moszkva (orosz)–Young Boys (svájci) 2–0 Sennyikov 45′ Dzagojev 64′

Továbbjutott: a CSZKA Moszkva, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

Liverpool (angol)–Hoffenheim (német) 4–2 Emre Can 10′ 21′ Szalah 18′ Firmino 63′ ill. Uth 28′ S. Wagner 79′

Továbbjutott: a Liverpool, kettős győzelemmel, 6–3-as összesítéssel

FCSB (román)–Sporting CP (portugál) 1–5 Maranhao 20′ ill. Doumbia 13′ Acuna 60′ G. Martins 64′ Dost 75′ Battaglia 88′

Továbbjutott: a Sporting, 5–1-es összesítéssel