Ugyanazok mutattak be Rooney-nak most, mint évekkel ezelőtt

Ahogyan arról írtunk, Wayne Rooney remek formában tért vissza nevelőklubjához, az Evertonhoz, eddig mindkét bajnokin betalált. Hétfő este a Manchester City ellen, idegenben szerzett gólt és készült is sokatmondó fénykép: ahogy szalad el a hazai drukkerek előtt, az őrjöngő szurkolók mutogatnak neki.

És a 101GreatGoalsnak volt egy óriási felfedezése. Négy és fél évvel ezelőtt, 2012 decemberében amikor Rooney a városi rivális United színeiben talált be a City otthonában, akkor is készült egy hasonló fotó, a focis portál pedig felfedezte, hogy három ember is ugyanaz a két képen.

A mostani fénykép:

És az évekkel ezelőtti: