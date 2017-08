Négyet lőtt a Vidi-klasszis a Partizannak

No nem most, még 1984-ben. Szabó Józsefnek ma is sokan mondják, hogy álljon be, és lőjön gólokat, de ő azt mondja, örül, hogy járni tud.

Az egész hazai focit beárazhatja a Videoton Partizan Belgrád elleni Európa Liga-selejtezője. Óriási a tét, ez ugyanis az utolsó akadály az EL főtáblája előtt. 33 évvel ezelőtt szintén összecsapott a két csapat, és már akkor is inkább a szerbek számítottak esélyesnek. De jött Szabó József, aki négyet vágott a jugoszláv csapatnak, a Vidi pedig 5-0-ra nyert, majd a visszavágó után 5-2-vel továbbjutott. A korabeli címlapok csillagos ötösre értékelték a Videoton győzelmét, ami után Szabó azt nyilatkozta: ha kiüt bennünket a Partizán, akkor abbahagyom a focit. Ez nem történt meg, most pedig “sokan mondják, hogy álljak be játszani, rúgjak négy gólt, de én örülök, hogy menni tudok” – viccelődött Szabó József a DIGI Sport híradójának. A mostani párharc első meccse Belgrádban lesz (ma este 21 órától), zárt kapuk mögött, idehaza viszont telt ház előtt fogadja majd a szerbeket a Videoton. Európa Liga-selejtező playoff, 1. mérkőzés Partizan Belgrád (szerb) – Videoton 21.00,

Játékvezető: John Beaton (skót) A Partizan Európában Bajnokok Ligája-selejtező 2. kör: Partizan – Buducsnoszt Podgoric (montenegrói)a 2-0

Buducsnoszt Podgorica – Partizan 0-0 3. kör: Partizan – Olympiakosz Pireusz (görög) 1-3

Olympiakosz Pireusz – Partizan 2-2 A Videoton Európában Európa-liga-selejtező 1. kör: Videoton – Balzan (máltai) 2-0

Balzan – Videoton 3-3 2. kör: Nomme Kalju (észt) – Videoton 0-3

Videoton – Nomme Kalju 1-1 3. kör: Bordeaux (francia) – Videoton 2-1

Videoton – Bordeaux 1-0

