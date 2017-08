Újabb angol csapat kerül kínai tulajdonba

Kínai tulajdonba kerül az angol labdarúgó élvonalban szereplő Southampton. A klub hétfői bejelentése szerint a több iparágban befektetésekkel rendelkező Kao család megállapodott a svájci Liebherr családdal a többségi tulajdon megvásárlásáról. Katharina Liebherr megköszönte a szurkolók lelkes buzdítását és kifejezte reményét, hogy sokan járnak majd meccsre a St. Mary’s Stadionba ezután is.

Az üzlet részleteit nem hozták nyilvánosságra, de az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint Csi-seng Kao és lánya, Nelly Kao 80 százalékos tulajdonrészt vásárol 210 millió font (70,2 milliárd forint) értékben. Az bizonyos, hogy a Liebherr család nem vonul ki teljesen a klubból, mivel Csi-seng Kao rövid közleményben úgy fogalmaz, hogy a közösen próbálnak meg új fejezetet nyitni a klub történelmében.

Kao egyébként a megkezdett munkát akarja folytatni és megtisztelő feladatnak tekinti a “Szenteket”.

New #SaintsFC partner Mr Jisheng Gao has released the following statement to the club’s fans: pic.twitter.com/HXwKh8HWKv

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 2017. augusztus 14.